Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 189,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, yarın ABD açıklanacak istihdam verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde ise BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,2 artarken yıllık bazda yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.