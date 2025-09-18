BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 117,74 puan azalarak 11.048,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,40 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.022,97 puanı, en yüksek 11.288,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 162,89 puan ve yüzde 1,32 değer kaybederek 12.148,32 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 0,62, sanayi endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 640,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 640,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,2121, satışta 41,3773 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1873, satışta 41,3523 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1787, sterlin/dolar paritesi 1,3557 ve dolar/yen paritesi 147,942 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 67,1 dolardan işlem görüyor.