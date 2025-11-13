Haberler

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda %0,11 Değer Kaybetti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.628,63 puandan kapatarak %0,11 değer kaybı yaşadı. Güne 10.675,39 puanla başlayan endeks, gün içerisinde en düşük 10.581,02 puanı gördü. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Koza Altın İşletmeleri ve Türk Hava Yolları öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,23 puan azalarak 10.628,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.581,02 puanı, en yüksek 10.714,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 25,37 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 11.518,53 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,19, mali endeks yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 2,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 45'i geriledi, 6 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 195,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 195,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 940 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,76, bileşik getirisi yüzde 40,14 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,1429, satışta 42,3118 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1341, satışta 42,3029 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1629, sterlin/dolar paritesi 1,3182 ve dolar/yen paritesi 154,454 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 63 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
