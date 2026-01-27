Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 70,33 puan kayıpla 13.106,99 puandan kapatırken, endeksin gün içindeki en düşük seviyesi 13.053,90 puan oldu. Altın fiyatları artış gösterirken, TL'nin döviz kurlarındaki durumu da dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 70,33 puan azalarak 13.106,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.053,90 puanı, en yüksek 13.262,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybederek 13.106,99 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 156,79 puan ve yüzde 1,09 azalışla 14.288,05 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,26 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 71,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 71,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 310 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,98, bileşik getirisi yüzde 34,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,2855, satışta 43,4590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,2675, satışta 43,4409 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1966, sterlin/dolar paritesi 1,3787 ve dolar/yen paritesi 153,990 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 65,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
