Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemlerin kapanış seansıyla yeniden başlatılacağı duyuruldu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
