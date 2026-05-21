Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki negatif seyir ve yurt içi siyasi gelişmelerin etkisiyle yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan günü tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 8,63 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelerle petrol fiyatları ve tahvil faizleri yükselmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki negatif seyir ve yurt içindeki siyasi gelişmelerin etkisiyle kapanışa yakın Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesinin ardından günü satıcılı seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme, GfK tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.400 ve 13.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
