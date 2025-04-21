Biruni Üniversitesi'nde Tıp Hukuku Sempozyumu Düzenlendi

Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde Tıp Hukuku Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversite ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen sempozyumda sağlık alanındaki güncel hukuki gelişmeler tartışıldı.

Etkinlikte Biruni Üniversitesi Tıp Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Atilla Arıncı, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver ve Tıp Hukuku Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada sempozyumun ardından yaptığı açıklamaya yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, tıp hukukunun her geçen gün daha da önem kazandığını vurgulayarak, "Bugün, tıp sadece bilimsel bilgiyle değil, aynı zamanda güçlü bir hukuk bilgisiyle desteklenmek zorunda. Artık hekimlerimiz birer hukukçu kadar kanun ve içtihat bilgisine sahip olmalı. Tıp ve hukuk artık birbirinden ayrı düşünülemez. Hekimler olarak bilimsel doğrulara ne kadar sadıksak, hukuki çerçeveye de o denli hakim olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Özellikle "malpraktis" ve "komplikasyon" kavramlarının sıklıkla birbirine karıştırıldığını ve bu ayrımın hem tıbbi hem de hukuki açıdan net olarak ortaya konulması gerektiğini belirten Sağlam, "Hekimler olarak, hastalarla olan ilişkilerimizde en temel unsur iletişimdir. Aydınlatılmış onam sadece hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.