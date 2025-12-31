Haberler

Biruni Üniversitesinde Dijital Teknoloji Zirvesi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi, dijital dönüşüm ve yapay zekanın eğitim alanındaki etkilerini tartışmak amacıyla 'Dijital Teknoloji Zirvesi' düzenledi. Etkinlikte eğitimde yapay zeka kullanımı ve dijital teknolojilerin rolü ele alındı.

Biruni Üniversitesi, dijital dönüşüm ve yapay zekanın eğitim alanındaki etkilerini ele alan "Dijital Teknoloji Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün GENÇ AR-GE Projesi kapsamında, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen zirve, Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Zirveye, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, GENÇ AR-GE Koordinatörü Muhammed Fatih Kartal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte alanında uzman akademisyenler, dijital çağda eğitimin dönüşümünü farklı başlıklar altında ele aldı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Erguvan Uras Eren, "Yapay Zekanın Eğitimde Etkili ve Faydalı Kullanımı" konusunu katılımcılarla paylaşırken, Dr. Öğretim Üyesi Gizem Mutlu Gülbak da yapay zeka ile yeniden şekillenen öğretmenlik anlayışını aktardı.

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ahsen Filiz, dijital çağda uzaktan eğitimin gelişimini ve geleceğini anlattı.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ise yapay zeka uygulamalarıyla eğitimin nasıl dönüştürülebileceğine dair örnekler sundu.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği zirvede, yapay zeka destekli eğitim uygulamaları, öğretmenlik mesleğinin dönüşümü ve dijital teknolojilerin eğitimdeki rolü kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

"Geleceğin eğitiminde esas olan, yapay zekayı doğru kullanan bireyler yetiştirmektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, yapay zeka okuryazarlığının eğitim dünyası için artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Üniversitelerin yalnızca teorik bilgi aktaran değil, uygulama ve deneyim merkezleri haline gelmesi gerektiğini aktaran Yüksel, "Geleceğin eğitiminde esas olan, düşünen, üreten, sürekli öğrenen ve yapay zekayı doğru kullanan bireyler yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da dijital dönüşümün eğitimin tüm kademelerinde önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Çetinkaya, teknolojik gelişmelerin ancak değer temelli ve özgün üretimle anlam kazanacağını anlatarak, gençlerin dijital dünyayı takip ederken insanlığa fayda üreten, erdemli bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

GENÇ AR-GE Koordinatörü Muhammed Fatih Kartal da Genç AR-GE projesinin lise öğrencilerinin bilişsel ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, "Gençlerin bilgiyi yalnızca tüketen değil, üreten ve toplumsal faydaya dönüştüren bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?