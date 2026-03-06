Biruni Üniversitesinde Deprem Farkındalık Haftası programı düzenlendi

Biruni Üniversitesi, AFAD işbirliğiyle Deprem Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen, afetlere hazırlık, risk azaltma ve gönüllülük çalışmalarının ele alındığı programa ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı kısa video gösteriminin ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Programda, AFAD eğitimlerini tamamlayan öğrencilerden oluşan 79 kişilik gruba "Destek AFAD Gönüllüsü"ne kimlik kartları verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından fuaye alanında AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirme materyalleri katılımcıların incelemesine sunuldu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'yi etkileyen birçok afet türü bulunduğunu vurgulayarak, afetlere hazırlık sürecinin bir maraton koşusu olduğunu ve maratonda olunduğunu unutmadan her an hazırlık faaliyetlerini sürdürmek gerektiğini belirtti.

Özener, haritalarda "koyu kırmızı, bordolar" ile "sarı" bölgelerin yer aldığını, sarı alanlar için "burada deprem olmaz" algısının oluşabildiğini aktararak, "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) diri fay hatlarını güncelleme çalışmaları devam eden bir süreçtir ve sarı olan bölgelerde de fay bulunabileceğinin göz önünde bulundurularak depremlerin bu bölgelerde de gerçekleşebileceğinin bilinmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Deprem verileri ve fay hatlarına ilişkin bilgi paylaşan Özener, 485 tane fay hattından bahsedildiğini ve bunların 5,5'in üzerinde deprem yaratabileceğini kaydetti.

"Deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak gerekiyor"

Özener, haritalarda görünmeyen bazı fayların "örtülü fay" olabildiğini ve deprem sonrası sahada yapılan çalışmaların önemli olduğuna değinerek, "Bir deprem olduktan sonra ilgili kurum olan MTA'daki uzmanlarımız hemen sahaya gidip, 'trench' (hendek) çalışması yaparak oradaki fay izlerini takip ediyorlar, haritalara işliyorlar." bilgisini paylaştı.

MTA Genel Müdürlüğünün güncelleme çalışmalarına da değinen Özener, "Şuanda MTA diri fay haritasında güncelleme yapıyor. Henüz resmi olarak açıklanmadı ama 5,5'ün üstünde potansiyel deprem üretecek fay sayımız da artış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özener, deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmak gerektiğini vurgulayarak, 1939 Erzincan depremi sonrası batıya doğru deprem göçü yaşandığını, 1999 depremlerinin ardından bilim insanlarının bir sonraki depremin Marmara Denizi içinde olabileceğini işaret ettiğini kaydetti.

Deprem zamanlamasındaki belirsizliğe dikkati çeken Özener, "Bir enerji birikiyor, bu biriken enerjinin miktarını biliyoruz. Bu enerji sonucunda ortaya çıkacak olan depremin büyüklüğünü de kestirebiliyoruz. Bilemediğimiz tek şey, zaman." ifadelerini kullandı.

Özener, depremin belirsizliğini "musluk" benzetmesiyle anlatarak, "Musluktan akan suyun miktarını biliyoruz fakat havuzun hacmini bilmiyoruz. Yani belki bir damla sonra havuz taşacak, belki de havuz o kadar büyük ki bizi 10 sene, 20 sene daha idare edecek. Dolayısıyla biz önlemlerimizi havuz taşacakmış gibi almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Deprem gerçeği toplumsal ölçekte sürdürülebilir hazırlık gerektiriyor"

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik de Türkiye'nin deprem gerçeğinin toplumsal ölçekte sürdürülebilir hazırlık gerektirdiğini vurgulayarak, gönüllülüğün kritik rolüne dikkat çekti.

Çelik, arama kurtarma kapasitesi ve gönüllülük ihtiyacına ilişkin değerlendirmesinde, "Görünen o ki, sadece İstanbul'u kurtarmak için bile milyonun üstünde kişiye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Afetlere hazırlığın dönemsel bir gündem değil, sürdürülebilir bir sorumluluk olduğunu belirten Çelik, afet bilincinin genç yaşlarda güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.