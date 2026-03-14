Biruni Üniversitesi geleneksel iftar programında ortaöğretim kurumlarıyla buluştu

Biruni Üniversitesi, İstanbul'daki ortaöğretim kurumlarından öğretmenler ve yöneticilerin katılımıyla geleneksel iftar programı gerçekleştirdi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, semazen gösterisi sunuldu ve 'Bir Medeniyet Bilgini Biruni' belgeseli izlendi. Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, ramazan ayının birlik mesajını vurguladı.

İSTANBUL (AA) Biruni Üniversitesi, İstanbul'daki ortaöğretim kurumlarından öğretmenler ve yöneticilerin katılımıyla geleneksel iftar programı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklameya göre, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının ardından gerçekleştirilen semazen gösterisi, katılımcılara ramazanın manevi atmosferini yaşattı.

İftarın ardından, TRT Belgesel işbirliğiyle hazırlanan "Bir Medeniyet Bilgini Biruni" belgeseli izletildi.

Program, belgeselin izlenmesinin ardından konukların sohbetleriyle sona erdi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajına dikkati çekti.

Yüksel, üniversitenin akademik ve sosyal başarılarını da paylaşarak, "Üniversiteler bilgi aktarılan yerler değil, hayatı doğru okumanın öğretildiği adreslerdir. Bu yolda hepimiz varız ve ülkemizi birlikte daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Yüksel, ramazanın barış, sevgi ve hoşgörü içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi

İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı

Devlet yetkililerinin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi