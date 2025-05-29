Biruni Teknopark, GITEX EUROPE 2025'te Türkiye'yi Temsil Etti

Biruni Teknopark, Avrupa'nın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden GITEX EUROPE 2025'de yerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Teknopark, Berlin'de düzenlenen etkinlikte teknoloji liderleri, yatırımcılar ve girişimcilerle bir araya gelerek küresel ölçekte işbirliği ve bilgi paylaşımında bulundu.

Genel Müdür Sezgin Erzan ve Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Güllü'nin temsil ettiği Biruni Teknopark, GITEX EUROPE 2025'de "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunu uluslararası platformda duyurma fırsatı buldu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Biruni Teknopark standını ziyaret ederek yürütülen projeler ve firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Biruni Teknopark heyeti, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu ile bir araya gelen heyet, teknoloji ve girişimcilik alanında iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

"Girişimci firmalarımızı küresel ticaretin bir parçası haline getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, GITEX Europe 2025'in, girişimcilerle yatırımcıları doğrudan bir araya getiren çok verimli bir platform olduğunu belirtti.

Etkinlik boyunca firmaların, uluslararası bağlantılar kurma ve işbirliği geliştirme imkanı bulduğuna değinen Erzan, "Panellere katılarak küresel teknoloji trendlerini yakından takip ettik. Milli Teknoloji Hamlesi'nin globalleşme vizyonunun bir parçası olarak, girişimci firmalarımızı uluslararası fuarlara taşıyor, onları küresel ticaretin bir parçası haline getiriyoruz. Bu hamlenin globalleşme vizyonuna katkı sağlamak için girişimcilerimizi uluslararası fuarlarda desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.