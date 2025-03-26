Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise Kayseri'de faaliyet gösteren ve birçok ülkeye halı, kilim, paspas ihracatı yapan YD Dokuma oldu. Konkordato sürecinden çıkamayan şirketin iflas kararı mahkeme tarafından kesinleşti, çalışanlar işsiz kaldı.
Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan YD Dokuma İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik sıkıntıları aşamayarak iflas etti. Yıllardır birçok ülkeye halı, kilim ve paspas ihracatı yapan şirketin kapanmasıyla, onlarca çalışan işsiz kaldı.
AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKEYE SATIŞ YAPIYORDU
YD Dokuma, uzun yıllar Türkiye'nin önemli halı üreticileri arasında yer aldı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle ihracatta öne çıkan şirket, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye satış yapıyordu. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve finansal kriz, firmanın iflas etmesine neden oldu.
SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR BOŞLUK OLUŞTU
Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde bir boşluk oluşurken, çalışanlar yeni iş arayışına girdi.