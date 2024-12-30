Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Teröristbaşıyla görüşmeye Erdoğan cephesinden ilk yorum
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor

Bir Usta, Bir Çırak Projesi ile Elektrikli Araç Ustaları Yetiştiriliyor

Bir Usta, Bir Çırak Projesi ile Elektrikli Araç Ustaları Yetiştiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası, 'Bir Usta, Bir Çırak Projesi' kapsamında elektrikli ve hibrit araçların bakımını yapacak nitelikli iş gücü yetiştiriyor. Proje, sektördeki işgücü sıkıntısını gidermesi ve mesleğin gelişimine katkıda bulunması bekleniyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "'Bir Usta, Bir Çırak Projesi' kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

ATO'nun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle, Siyasi Danışmanlar Derneği ve Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde elektrikli ve hibrit araçların teknik bakımı için nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik hayata geçirdiği 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'nin kapanış toplantısı ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bilim ve teknolojideki gelişmelere hız kazandırdığını belirterek, bu süreçten tüm sektörlerin etkilendiğini söyledi. Sanayileşme ve fosil yakıt kullanımının iklim değişikliğine neden olan sera gazı salınımını arttırdığını kaydeden Baran, "Bu tablonun ilerlemesini önlemek hatta gerilemesine katkı sağlamak için arayışlar da otomotiv endüstrisini elektrikli araç üretimine taşıdı. Var olan otomotiv sanayii, büyük bir değişim içerisine girdi. Önce hibrit, sonra da tamamı elektrikli araçlar hayatımıza dahil oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir Usta, Bir Çırak Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün mesleğin gelişimine öncülük edeceğine inanıyorum"

Elektrikli ve hibrit araç satışındaki hızlı yükselişe rağmen, sektörde bu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman bulmanın mümkün olmadığını belirten Baran, "Sektör açısından sıkıntı oluşturan bu durum, trafikte de can ve mal güvenliğini tehdit ederek, toplumsal bir risk oluşturuyor. 'Bir Usta, Bir Çırak' Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli işgücünün, sektördeki boşluğu doldururken, aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Baran, proje kapsamında Ankara'nın sanayi bölgelerinde hali hazırda araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı alanında çalışan 18-35 yaş aralığında 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildiğini belirterek, "Eğitimler, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teorik, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde simülasyon ve sanayide de uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştu. Eğitimlerin sonunda, kursiyerler, elektrikli ve hibrit araçların elektronik - elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapacak donanıma sahip olarak, belge almaya hak kazandılar" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada elektrikli araç talebinin arttığına dikkati çeken Baran, geçen yıl tüm dünyada 14 milyon olan elektrikli araç satışlarının, bu yılın sonunda 17 milyonu geçmesinin beklendiğini ifade ederek, "Çevre dostu olması, düşük yakıt masrafı, sessiz ve konforlu sürüş imkanı sunması ve diğer tüm avantajları nedeniyle elektrikli araç tercihi ülkemizde de her geçen gün artıyor. 2019 yılında elektrikli araç sayısı bin 176 iken, 2023 yılında 80 bini geçti. Bu yıl Ekim ayı itibariyle ise sayının 155 bine ulaştığı belirtiliyor" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitimlerini tamamlayarak "Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Seviye-1" katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
4 sanık, Narin Güran'ın babasına 48 bin lira ödeyecek
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık borsalar açık mı? Borsa İstanbul yılbaşı öncesi açık mı? 2025'te öğretmen ataması olacak mı? AGS ile öğretmen ataması nasıl olacak? Öğretmenler için KPSS kalktı mı? 2025'te öğretmen ataması var mı? ÖĞRETMEN HABERLERİ! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? ÖĞRETMEN (KPSS) HABERLERİ! 2025'te KPSS olmayacak mı? AGS nedir? AGS puanı nasıl hesaplanacak? Armada Gıda kaç lot verdi? Armada Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? MASTERCHEF 3. CEKETİ KAZANAN | MasterChef üçüncü ceketi kim aldı? MasterChef Eda ceketi aldı mı? KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle! 1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.