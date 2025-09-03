Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Son dönemde gıda fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların uygun fiyatlı ürünleri bulma çabalarını hızlandırdı. Mutfaklarını uygun fiyatlarla doldurmak isteyen vatandaşlar, sokak sokak gezerek en iyi fırsatları arıyor. Ancak bu çabalar, kimi zaman şaşırtıcı ve tepki çeken fiyatlarla karşılaşıyor.

FİYATINI DUYANLAR ŞOKE OLDU

Sosyal medyada büyük ses getiren bir görüntü, dikkatleri yeniden gıda fiyatlarına çekti. Bir işletmede 35 TL'ye satılan yarım ekmek tantuni, fiyatı duyanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcıların yoğun yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu.

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

İnternette kısa sürede viral olan videoyu paylaşan kullanıcılar yorum üstüne yorum yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

- Bunu yiyenin kendine saygısı yoktur, yanık motor yağı içinde siyahlaşmış at eti gibi

- Martı eti kattığını kabul etsen yine zarar yazar

- Arasına koyduğu siyah muhtemelen taş mastik asfalt

- Adım adım Hindistan