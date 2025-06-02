BioNTech ve BMS, Kanser İlacı İçin 11,1 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı

BioNTech ve BMS, Kanser İlacı İçin 11,1 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzaladı
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ABD'li ilaç şirketi BMS ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'nin ortak geliştirilmesi için 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören bir anlaşma imzaladı. BioNTech, ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak ve ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb'ın (BMS), BioNTech'in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladıkları bildirildi.

BioNTech ve BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Alman şirketin, ABD'li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech'e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, yine ABD'li Pfizer ile işbirliğine giderek piyasaya sürmüştü. BioNTech, söz konusu mRNA aşısından 2021'de yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Haberin ardından BioNTech'in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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