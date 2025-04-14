Bingöl Tüketici Hakem Heyeti Mart Ayında 178 Başvuru İnceledi

Bingöl'de Ticaret İl Müdürlüğümüz Tüketici Hakem Heyetine mart ayında yapılan 178 başvurudan 90'ının karara başlandığı belirtildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyeti, mart ayında vatandaşların haklarını korumak amacıyla yapılan başvuruları titizlikle inceleyerek, tarafsız ve etkin bir değerlendirme süreci yürüttüğünü söyledi. Bali Usta, "Tüketici Hakem Heyeti kararları, yapılan toplam 178 başvuruda 90 başvuru karara bağlanmış, 46 başvuru tüketici lehine, 28 başvuru tüketici aleyhine sonuçlanmış, 14 başvuru eksik evrak nedeniyle işlem yapılamamış, 2 başvuru için görevsizlik kararı verilmiştir. Tüketici olarak haklarımızı bilmek ve bilinçli hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Ticaret İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın haklarını korumak ve adil bir piyasa düzeni sağlamak için çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Haksız fiyat artışları, fiyat etiketi, fiyat listeleri, raf - kasa fiyat farkları, aldatıcı, yanıltıcı indirimler ve tüketici mağduriyetlerine karşı her zaman yanınızdayız. Tüketici memnuniyetini artırmak, piyasa dengesini korumak ve adil ticaret anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımızı ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BİNGÖL