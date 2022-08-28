Bingöl ekonomi haberleri... A101'in '101 Genç Yetenek' programı başladı

Bingöl haber... Bu sene ilk defa gerçekleşen ve her yıl geleneksel hale gelecek olan '101 Genç Yetenek' programı başladı.

Bu sene ilk defa gerçekleşen ve her yıl geleneksel hale gelecek olan '101 Genç Yetenek' programı başladı.

A101 İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen, 3 ay sürecek ve sonrasında genç yeteneklerin farklı departmanlarda görevlendirileceği "101 Genç Yetenek"; 12 Ağustos 2022'de A101 CEO'su ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere birçok üst düzey yöneticinin ve çeşitli konukların katılımıyla düzenlenen etkinlikle başladı.

Etkinlik, A101 İK Müdürü Özlem Kap, A101 İcra Kurulu Üyesi Tülin Tarlan ve A101 CEO'su Cem Maltaş'ın konuşmaları ve ardından genç yeteneklerin kendilerini Metaverse evreninde tanıtmalarıyla devam etti. İcra Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin genç yeteneklerle tanışıp başarı hikayelerini anlattıkları etkinlik, Sunay Akın'ın konuşması ve ardından gençlerin mentorlarıyla tanışmasıyla sona erdi.

Yapılan şirket açıklamasına göre, "Geleceğe %101 Hazırız" sloganıyla hayata geçen program, A101'in globalde başarıyı hedefleyen vizyonunun da önemli bir göstergesi olarak konumlanıyor. Türkiye'de kadın istihdamı, engelli istihdamı ve genel istihdam konularında son senelerde önde gelen A101, "101 Genç Yetenek" Programı ile gençlere verdiği önem ve inancı gösterdi.

101 genç yönetici yetiştirme hedefiyle yola çıkan ve her sene yeni 101 genç ile devam edecek program ile A101, gençlerin enerjisini de arkasına alarak geleceğe dinamik bir şekilde hazırlanıyor. - İSTANBUL