Bingöl'de Üreticilere 442 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Bingöl'de Üreticilere 442 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Bingöl'de Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 450 üreticiye toplam 442 bin sebze fidesi dağıtımı yapıldı. Ayrıca, coğrafi işaretli Guldar Domatesi için de 50 bin fidenin dağıtımı gerçekleştirildi.

Bingöl'de üreticilere, 442 bin sebze fidesi dağıtıldı

BİNGÖL - Bingöl'de Sebze Üretiminin Geliştirmesi Projesi çerçevesinde üreticilere, 442 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, ' Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında Bingöl'de uygulanan 'Bingöl'de Sebze Üretiminin Geliştirmesi Projesi' sürüyor. Bu çerçevede kent genelinde başvuruları ve yüzde 30'luk çiftçi katılım payları alınan 450 üreticiye toplamda 442 bin adet sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı. Aynı zamanda coğrafi işaretli Guldar Domatesinin yetiştirildiği köylerdeki çiftçilere de 50 bin adet Guldar Domatesi fidesi dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, "İlimizde özellikle atıl halde bulunan tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve üretime kazandırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, yerinde üretim yaparak tüketiciye uygun fiyatlı güvenilir gıdayı ulaştırmak, kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturmak, rekabet edilebilirliğe ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sunmak gibi amaçlarla bakanlığımızın desteğiyle projeler yürütmekteyiz. Bu kapsamda bugün burada coğrafi işaretli Guldar Domatesi üretim bölgesi olan Akdurmuş, Yeşilköy, Çiçekyayla, Altınışık, Haziran, Balpınar ve Az köylerini kapsayan bölgemizdeki çiftçilerimize 50 bin adet guldar domatesi fidesi dağıtımını yapıyoruz. Guldar domatesi üretim bölgesi dışında kalan çiftçilerimize de 442 bin adet sertifikalı sebze fidesi dağıtıyoruz. Dağıtımı yapılan bu fidelerle 60 dekar alanda Guldar Domatesi, 500 dekarlık bir alanda ise domates biber ve patlıcan üretim yapılacak. Sebze fidesi dağıtımının ardından üretim alanlarında sezon boyunca çiftçilerimizle birlikte sahada olacağız. Kendilerine teknik anlamda her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Ben bu desteklemenin, bu verilen hizmetlerin çiftçilerimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum, hayırlı vesile olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Ekonomi
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