Bingöl'de Üreticilere 30 Bin Adet Sebze Fidesi Dağıtıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, 'Bingöl Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde 21 üreticiye toplam 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. İlçe Kaymakamı, bu desteklerin tarıma katkı sağladığını vurguladı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde üreticilere 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.
Bingöl'de uygulamaya konulan 'Bingöl Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yüzde 70 hibeli sebze fidesi desteği sağlandı. Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, 21 üreticiye toplam 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, bu tür desteklerin bölge tarımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, üreticilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi