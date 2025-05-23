Bingöl'de Üreticilere 30 Bin Adet Sebze Fidesi Dağıtıldı

Bingöl'de Üreticilere 30 Bin Adet Sebze Fidesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 'Bingöl Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde 21 üreticiye toplam 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. İlçe Kaymakamı, bu desteklerin tarıma katkı sağladığını vurguladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde üreticilere 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Bingöl'de uygulamaya konulan 'Bingöl Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' çerçevesinde Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yüzde 70 hibeli sebze fidesi desteği sağlandı. Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, 21 üreticiye toplam 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, bu tür desteklerin bölge tarımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, üreticilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

95 yıllık efsane tarihe karışıyor
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı

Röportaj verdiği sırada çatışma çıktı
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.