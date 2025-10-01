Binance TR Kullanıcı Sayısını Yüzde 180 Artırdı

Binance TR, 2021'den bu yana kullanıcı sayısında yüzde 180 artış kaydedildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki faaliyetlerini 2020'de başlatan Binance TR, regülasyonlara tam uyum çerçevesinde sunduğu ürünler ve Türk lirası işlem çiftlerine sağladığı erişimle kripto varlık yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yerel banka entegrasyonları, yüksek likidite oranları ve kullanıcı dostu ara yüzüyle öne çıkan platform, geniş ürün yelpazesiyle Türkiye'deki yatırımcıların farklı ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Teknoloji şirketi Chainalysis'in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi'ne göre Türkiye, kripto varlıkların benimsenmesinde dünyada 14. sırada yer alıyor. Küresel çapta faaliyet gösteren kripto ödeme altyapısı sağlayıcısı TripleA verilerine göre ise yüzde 19,3'le 3. sırada bulunuyor.

Kripto borsa trafiğindeyse Türkiye ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu ilk 5 ülke arasında gösteriliyor.

Kripto para piyasalarına yönelik veri analizi ve araştırma hizmetleri sunan Kaiko Research'ün 2024 analizine göre, tüm Türk lirası paritelerinde aylık işlem hacmi sekiz ay üst üste 10 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, en büyük önceliklerinin kullanıcıların rahatlıkla işlem yapabileceği, yenilikçi ve erişilebilir bir platform sunmak olduğunu belirtti.

Kullanıcı sayılarında 2021'in ilk yarısından bu yana elde edilen yüzde 180'lik artışın kullanıcıların platforma duyduğu güvenin açık göstergesi olduğunu aktaran Dönmez, "Önümüzdeki dönemde de inovasyon ve kullanıcı odaklı yaklaşımımızı sürdürerek Türkiye'de kripto ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.