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Binance siber saldırı kayıpları için 6,34 milyar doları aşan fon ayırdı

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Binance, siber saldırıdan etkilenen varlıkları kullanıcılara geri kazandırmaya başladı ve kayıplar için 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonu ayırdı. Şirket, bu tutara dondurulmuş varlıkların dahil olmadığını, 3 milyar dolar tutarında varlık dondurulduğunu açıkladı.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinden etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığını ve kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonunu ayırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, platformda meydana gelen siber saldırıdan etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığı belirtildi.

İlave fonların izinin sürülmesi, dondurulması ve geri alınması amacıyla kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blok zincir istihbarat şirketleri ve sektör paydaşlarıyla işbirliğinin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Önceki duyuruda oluşan kayıpların şirket kaynaklarından karşılanacağını kamuoyuna taahhüt etmiştik. Binance, bu olaydan kaynaklanan kayıpları karşılamak üzere şimdiden 6,34 milyar doların üzerinde şirket fonunu ayırdı. Bu tutarın 5 milyar dolarlık kısmı, etkilenen varlıklarla birebir aynı token türlerinde halihazırda tutulmaktadır." denildi.

Açıklamada, geriye kalan tutarın tamamlanması için piyasa kanalları ve tezgah üstü (OTC) işlemler aracılığıyla ilgili token varlıklarının satın alınması sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Bu adımın kalan token varlıklarının tür ve dağılımını eşleştirmek ve varlıklardaki olası açıkları gidermek amacıyla atıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bazı tokenların likiditesinin düşük olabilmesi ve OTC işlemlerinin takas süreçlerinin de zaman alması nedeniyle bu adımın tamamlanması daha uzun sürebilir. Süreçte kaydedilen ilerlemeye ilişkin yeni bilgileri mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Bu rakamlara, dondurulmuş veya koruma altına alınmış varlıklar dahil değil. Söz konusu varlıklar için geri kazanım ve doğrulama çalışmaları devam etmektedir. Sektör paydaşlarımızın katkıları sayesinde şu ana kadar 3 milyar dolar tutarındaki varlık dondurulmuştur. Dondurulan varlıkların geri alınması için iş ortaklarımız ve kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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