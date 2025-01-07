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BİMYAD Başkanı Selim Apohan'dan Basın Sitesi Projesine Çağrı

BİMYAD Başkanı Selim Apohan'dan Basın Sitesi Projesine Çağrı
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Basın İnternet Medya Yayıncıları Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, medya çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi için Basın Sitesi projesinin gerekliliğini vurguladı. Proje, basın mensuplarının barınma ve sosyal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.

Basın İnternet Medya Yayıncıları Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, medya çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sektörel dayanışmanın güçlendirilmesi adına basın sitesi projesinin gerekliliğini vurguladı.

Basın İnternet Medya Yayıncıları Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan, basın mensuplarının ekonomik kriz ve sosyal haklara erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, Basın Sitesi'nin yalnızca bir işyeri projesi değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmayı pekiştirecek önemli bir adım olacağını ifade etti.

Apohan, Türkiye genelindeki basın çalışanlarının karşılaştığı barınma, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar gibi sorunların uzun zamandır göz ardı edildiğini belirtti. Bu sorunun artık daha fazla duyarlılık gerektirdiğine dikkat çeken Apohan, "Basın mensuplarının barınma ihtiyaçlarını karşılayacak bir Basın Sitesi'nin yapılması için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Projenin hayata geçirilmesi durumunda medya sektöründeki sorunların çözümüne önemli katkı sağlayacağını savunan Apohan, "Bu girişim, sektördeki dayanışmayı artıracak, meslektaşlarımızın motivasyonunu yükseltecek ve onların daha verimli olmasına imkan tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Projenin kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Apohan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının bu konuda öncülük etmesi gerektiğine dikkat çekerek projenin yalnızca gazeteciler için değil, demokrasi ve ifade özgürlüğü için de kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Apohan, ayrıca, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlemeyi planladıklarını da belirterek tüm ilgili tarafları iş birliğine davet etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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