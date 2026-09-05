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Bilişim ihracatı 2025'te 6,7 milyar dolarla rekor kırdı

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Türkiye'nin telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2025'te yüzde 25,3 artışla 6 milyar 724 milyon dolara ulaştı. Sektör, hizmet ihracatında 4'üncü sıraya yükselirken, toplam hizmet ihracatındaki payı yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Net hizmet geliri fazlası ise 63 milyar doları buldu.

Türkiye'nin telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,3 artışla 6 milyar 724 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin hizmetler dengesindeki net fazlası son 10 yılda 2,5 katına çıktı. Bu kapsamda 2016 yılında 25,4 milyar dolar olan net hizmet geliri fazlası, 2021'de 32,8 milyar, 2023'te 55,7 milyar, 2024'te 60,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçerek 2025 sonu itibarıyla 63 milyar dolara ulaştı.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü, 2025 yılında ana hizmet ihracatı kalemleri arasında miktar olarak en çok artış gösteren alanlardan biri oldu. Sektörün 2024 yılında 5 milyar 367 milyon dolar olan ihracatı, 2025 sonu itibarıyla net 1 milyar 357 milyon dolar artarak 6 milyar 724 milyon dolara çıktı.

Sektörün hizmet ihracatındaki payı yüzde 5,4'e yükseldi

Türkiye'nin 2025'te gerçekleştirdiği 124 milyar 879 milyon dolarlık toplam hizmet ihracatı içinde bilişim ve teknoloji hizmetlerinin payı da arttı. Sektörün toplam ihracattaki payı, 2024 yılındaki yüzde 4,6 seviyesinden 2025'te yüzde 5,4'e ulaştı.

Bilişim sektörü, 60 milyar dolarlık seyahat, 42,6 milyar dolarlık taşımacılık ve 7,9 milyar dolarlık diğer iş hizmetlerinin ardından Türkiye'nin en fazla döviz kazandıran 4'üncü ana hizmet sektörü oldu.

Dış ticaret hacmi 13,8 milyar dolara yaklaştı

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ithalatı ise 2025 yılında yüzde 30,8 artış kaydederek 7 milyar 51 milyon dolara çıktı.

Böylece sektörün toplam uluslararası dış ticaret hacmi 13 milyar 775 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektörün toplam hizmet ithalatı içindeki payı da yüzde 9,6'dan yüzde 11,4'e yükseldi.

Fikri mülkiyet ve diğer iş hizmetleri ihracatı arttı

Patent, lisans ve telif gelirlerini içeren "fikri mülkiyet hakları kullanım ücretleri" ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 603 milyon dolardan 696 milyon dolara çıktı.

AR-GE, teknik mühendislik ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerini kapsayan "Diğer iş hizmetleri" ihracatı ise yüzde 14,5 artarak 7 milyar 872 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Seyahat hariç hizmet ticareti verilerine göre, Türkiye'nin seyahat dışı hizmet ihracatında ilk sırayı 8 milyar 338 milyon dolarla ABD aldı. Hizmet ithalatında ise 6 milyar 667 milyon dolarlık hacimle çok uluslu teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu İrlanda ilk sırada yer aldı.

Hizmet türlerine göre uluslararası hizmet ticaretinde 2024-2025 dönemindeki değişim şöyle:

Hizmet Kalemi

2024 İhracat (milyon dolar)

2025 İhracat (milyon dolar)

Değişim (yüzde)

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri

5.367

6.724

25,3

Fikri mülkiyet hakları kullanımı (Lisans/Telif)

603

696

15,4

Diğer iş hizmetleri (AR-GE, Mühendislik, Danışmanlık)

6.873

7.872

14,5

Kaynak: AA
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