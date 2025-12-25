Haberler

AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalışanların merkez dışındaki sürelerine uygulanan teşvik sürecek

Cumhurbaşkanı Kararı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline, bölge dışında geçirdikleri süreler için vergi teşviki yüzde 100 oranında devam edecek. Diğer personel için ise teşvik yüzde 75 olarak uygulanacak. Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personelinin, bölge dışında geçirdikleri süreler için uygulanan teşvik, bilişim personeline yüzde 100, diğer personele yüzde 75 olarak devam edecek.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, söz konusu bölge ve merkezlerde çalışan personelin toplam sayısına ya da teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 31 Aralık 2026'ya kadar yüzde 100, bunlar dışındaki personele yüzde 75 olarak uygulanmaya devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
