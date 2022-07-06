Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yaz kampları başlıyor (1)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki BTK Akademi tarafından 20 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde gençlere yönelik yaz kampları düzenlenecek.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, "Bilginin Adresi" sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, çevrim içi eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirdiği sınıf içi eğitimlerle de bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli programlar organize ediyor.

BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı'nda bugün itibarıyla kayıtlı 924 bin 257 kullanıcı bulunuyor ve bunlardan 601 bin 820'si portalda aktif eğitimlerden faydalanıyor. Portalın haftalık görüntülenme sayısı 550-600 bin aralığında. Her hafta portala yaklaşık 5 bin yeni kullanıcı dahil oluyor.

Portalda, Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 8 ana kategori altında 204 konu başlığında toplam 102 bin 680 dakika çevrim içi eğitim bulunuyor.

BTK Akademi tarafından yaz kampları da düzenlenecek. Bu yaz kamplarıyla yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençleri bilişim ekosistemine dahil etmek amaçlanıyor. Yaz kampları 20 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 10 ilde 18 eğitim başlığında 684 öğrenciye ulaşacak.

Kamplar, Ankara, İstanbul, Van, Van/Erciş, Samsun, İzmir, Erzurum, Kastamonu, Muş, Bursa ve Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

"Sektör yeni neferler kazanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu programla sektör için yeni neferler kazanacaklarını belirterek, "Biz bu kampla yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi eğitim ağımıza katmayı amaçlıyoruz. Açılışı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen BTK Akademi'mizde yüz yüze eğitimlerimizle bugüne kadar binlerce gencimize ulaştık, yüzlercesinin meslek sahibi olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

BTK Akademi'de kayıtlı 925 bin öğrenci bulunduğunu bildiren Sayan, BTK Akademi portalının 1 milyon öğrenciye ulaşmasına çok az bir zaman kaldığına işaret etti. Sayan, Kovid-19 salgını sürecinde edinilen çevrim içi eğitime ilişkin tecrübeleri yüz yüze eğitimlerle de gençlerle paylaşmak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni açacağımız yüz yüze eğitimlerimiz ile 10 ilde, 18 eğitim başlığında 684 gencimize ulaşacağız ama bu şunun bilinmesini isterim; bu sadece bir başlangıç. Yakın zamanda Türkiye'nin 81 ilinde bu kampları düzenleyeceğiz ve öğrencilere ulaşmaya devam edeceğiz."

Cisco Dijital Sınıfı açıldı

Öte yandan, BTK Akademi bünyesinde Cisco tarafından yenilikçi teknolojilerle donatılan "Cisco Dijital Sınıfı"nın açılışı yapıldı.

BTK'nin Ankara'daki merkezinde bulunan dijital sınıf, BTK tarafından düzenlenen dijital eğitimlerde kullanılacak. Dijital sınıfın yanı sıra hibrit toplantılarda kullanılabilecek bir de dijital toplantı odası kuruldu.

Hibrit eğitim için iş birliği ve video konferans teknolojileri ile güvenli bağlantı için kablosuz bağlantı dahil en yeni teknolojilerle donatılan sınıfta, eğitim almak isteyen her kesimin mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Sınıfın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'ın yanı sıra BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Cisco yöneticileri katıldı.