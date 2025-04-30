Bilfen Anaokulları Öğrencileri 'Küçük Karbon Kahramanları' Ödülüne Layık Görüldü

Bilfen Anaokulları öğrencileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteğiyle düzenlenen 10. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Küçük Karbon Kahramanları" ödülüne layık görüldü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İTÜ'de gerçekleştirilen zirvede, "İklim Dedektifleri Takımı" adıyla çalışmalar yürüten öğrenciler, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanındaki katkılarıyla ödül aldı. Ödül, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu tarafından takdim edildi.

Çocukların sürdürülebilir gelecek adına taşıdıkları potansiyelin ve çevreye duyarlı toplum inşa etme kararlılığının simgesi olan ödül, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin çevreye duydukları saygıyı, dayanışmalarını ve ortak çabalarını temsil ediyor.

Okul, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik odaklı eğitim programları sayesinde öğrencilerin yaşadıkları çevrenin korunmasına katkı sağlamasına ve bu sayede erken yaşta toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmesine olanak tanıyor. "Enerji Avcısı", "Çevre Koruyucusu" ve "İklim Dedektifi" gibi rollerde çevreyi koruyan öğrenciler, aynı zamanda "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak", "İleri Dönüştür, Dünyayı Değiştir" ve "Dönüştür, İleri&Geri, Koru Gezegenini" gibi projelerle atıkları yönetiyor.

Öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" uygulamasıyla sokak hayvanlarına destek verirken, "Yardım Et, Mutlu Et" projesiyle ise toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor.