Biletbayisi.com 2025'in seyahat eğilimlerini değerlendirdi

Biletbayisi.com, 2025 seyahat eğilimlerini analiz ederek uçak bileti rezervasyonlarının erken, otobüs bileti satın alma alışkanlıklarının ise son dakika ağırlıklı olduğunu belirtti. Araç kiralamada ise erken planlama avantaj sağlıyor.

Biletbayisi.com, yıl boyunca seyahat eğilimlerinde oluşan arama ve satın alma davranışlarını analiz ederek "son dakika" ve "erken rezervasyon"ları kategori bazında değerlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışma, 1 Ocak-30 Kasım döneminde platformda gerçekleşen 12,8 milyon arama ve 1,06 milyon tamamlanmış işlem verisinin anonimleştirilmiş, toplulaştırılmış analizine dayanıyor.

Uçak bileti tarafında "erken rezervasyon" belirgin biçimde güçlenirken, otobüs bileti tarafında, kısa vadeli (son dakika) satın alma alışkanlığı baskın kaldı. Araç kiralama kategorisinde yoğun sezon ve turistik konumlarda erken planlama, "seçenek çeşitliliği" açısından fark yarattı.

Uçuşlarda 2025 boyunca satın alımların büyük kısmı "son dakikadan" uzaklaşarak daha erken planlamaya kaydı.

Bu yıl uçakta en çok aranan ilk 10 iç hat rotası İstanbul (IST)-Antalya (AYT), İstanbul (SAW)-Antalya (AYT), İstanbul (IST)-İzmir (ADB), İstanbul (SAW)-İzmir (ADB), İstanbul (IST)-Ankara (ESB), Ankara (ESB)-İzmir (ADB), İstanbul (IST)-Dalaman (DLM), İstanbul (IST)-Bodrum (BJV), İstanbul (SAW)-Trabzon (TZX),İstanbul (IST)-Adana (COV) oldu.

Uçak bileti ortalama sepet fiyatı 1650 lira, yaygın fiyat bandı da 990-2 bin 850 olarak yansıdı.

Otobüs biletinde 2025'te de satın alma penceresi daha kısa kalırken, kullanıcılar daha esnek ve yakın vadeli karar verdi.

Otobüs seyahati en çok aranan ilk 10 rota İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir, Bursa-İstanbul, Antalya-İstanbul, Adana-İstanbul, Gaziantep-İstanbul, Konya-İstanbul, Mersin-Ankara, Samsun-İstanbul oldu.

Otobüs bileti ortalama sepet 520 lira, yaygın fiyat bandı 280-940 lira olarak gerçekleşti.

Araç kiralamada turistik şehirler, havalimanı teslim ve yoğun sezon dönemlerinde erken planlama daha görünür hale geldi.

Araç kiralamada en çok aranan ilk 10 konum İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Muğla (Dalaman), Muğla (Bodrum), Trabzon, Adana, Gaziantep ve Kayseri oldu. Günlük ortalama kiralama 1450 lira, yaygın fiyat bandı 950-2 bin 600 olarak yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdür Ömer Kodet, 2025'te kullanıcıların satın alma alışkanlıklarının hibrit bir yapıya evrildiğini belirtti.

Uçakta erken rezervasyon eğiliminin güçlenirken, otobüste son dakika planlamasının hala baskın olduğunu aktaran Kodet, "Araç kiralamada ise yoğun sezonda erken hareket eden kullanıcıların hem seçenek çeşitliliği hem de fiyat/koşul avantajı yakaladığı görülüyor. Biletbayisi.com olarak uçak bileti, otobüs bileti ve araç kiralamayı tek ekranda karşılaştırmalı sunarak karar sürecini hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
