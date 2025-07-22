Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Yaban Mersini Hasadına Katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sarnıç Köyü'nde düzenlenen yaban mersini hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçene bağlı Sarnıç Köyü'nde Vali Faik Oktay Sözer, üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederken, Bilecik'in tarım potansiyeline dikkat çekti. Tarım İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeler kapsamında Pazaryeri'nde yaklaşık 200 dekarlık alanda yaban mersini üretimi yapıldığını anlatan Vali Sözer, "Son yıllarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği bölgede, yaban mersini üretimi hem çiftçiye ek gelir sağlıyor hem de bölge tarımına ivme kazandırıyor" dedi. - BİLECİK