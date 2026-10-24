Bilecik TSO'da başkanlık seçimini 16 oyla Ercan Düzgün kazandı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Ercan Düzgün yeni başkan seçildi??????.

Bilecik TSO binasında yapılan seçimlerde, Ercan Düzgün ve İlhan Karaçayır yarıştı.

Düzgün, 16 oyla odanın yeni başkanı oldu. Karaçayır ise 13 oy aldı.

Düzgün, oy sayımından sonra yaptığı açıklamada, seçimlerle odanın geleceğinin belirlendiğini söyledi.

Oda üyelerine teşekkür eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Bu seçimde kazanan tek bir isim değil, ticareti, sanayisi ve emeğiyle bu şehre değer katan üyelerimiz olmuştur. Siyasi görüşü ve tercihi ne olursa olsun oy veren ve vermeyen tüm üyelerimizi kucaklayan, şeffaf, güçlü ve adil bir yönetim anlayışıyla görevimizi devralacağız."

Kaynak: AA