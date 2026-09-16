Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 bin 873'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 592 adet artarak, 99 bin 873'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 44 bin 686 adeti otomobil, 21 bin 665'i motosiklet, 14 bin 630 adeti kamyonet, 12 bin 715 adeti traktör, 3 bin 503 adeti kamyon, bin 153 adeti minibüs, bin 80 adeti otobüs, 441 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı