Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 bin 819'a ulaştı

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Bilecik'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı itibarıyla 95 bin 819'ye yükseldi. Bu sayı bir önceki aya göre 529 adet artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 95 bin 819'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 529 adet artarak, 95 bin 819'a ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 42 bin 984 adeti otomobil, 19 bin 552'si motosiklet, 14 bin 574 adeti kamyonet, 12 bin 617 adeti traktör, 3 bin 468 adeti kamyon, bin 144 adeti minibüs, bin 58 adeti otobüs, 422 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650'e ulaştı. - BİLECİK

500

