Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 93 bin 9'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 850 adet artarak, 93 bin 9'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 41 bin 761 adeti otomobil, 18 bin 297'si motosiklet, 14 bin 394 adeti kamyonet, 12 bin 571 adeti traktör, 3 bin 445 adeti kamyon, bin 119 adeti minibüs, bin 15 adeti otobüs, 407 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 32 milyon 618 bin 564'e ulaştı. - BİLECİK