Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 93 Bin 762'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 93 bin 762'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 753 adet artarak, 93 bin 762'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 41 bin 988 adeti otomobil, 18 bin 734'ü motosiklet, 14 bin 438 adeti kamyonet, 12 bin 584 adeti traktör, 3 bin 455 adeti kamyon, bin 132 adeti minibüs, bin 18 adeti otobüs, 413 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı. - BİLECİK