Bilecik'te Salçalık Domateslere Yoğun İlgi

Bilecik'te kış hazırlıkları yapan vatandaşlar salçalık domates almak için pazarın yolunu tutarken, bu sene ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

Ev yapımı salça yapmak için satışa sunulan salçalık domatesler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 20 ila 25 kilogram ağırlığında olan domatesin kasası 150 ile 230 TL'ye satıldığını belirten pazarcı esnafı Mustafa Çoban her yıl olduğu gibi bu yıl da salçalık domatese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çoban, "20 senedir salçalık domates satışı yapıyoruz. Her sene olduğu gibi vatandaşlar tarafından domatese çok talep var. Domates kasaları 20 ile 25 kilogramağırlığında geliyor. Fiyatları 150 ila 230 TL' ye satılmaktadır. Domateslerimizi Eskişehir'den getiriyoruz" dedi. - BİLECİK