Bilecik'te konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Kasım ayında, 2024 Kasım ayına göre yüzde 3,6 oranında azalarak 350 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Kasım ayında konutların 165 adedi ilk defa (ilk el satış), 185 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 350 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,7 oranında artarak 79 adet, diğer satışlar ise yüzde 15,3 oranında azalarak 271 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 79 konutun 32 adedi ilk satış, 47 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. - BİLECİK