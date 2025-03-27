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Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Bilecik'te 2025 Şubat ayında ihracat yüzde 3,0, ithalat ise yüzde 15,7 azaldı. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat ise yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 3,0 azalarak 10 milyon 464 bin dolar, ithalat yüzde 15,7 azalarak 2025 Şubat ayında 8 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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