Bilecik'in Dış Ticaretinde Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Şubat ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 3,0 azalarak 10 milyon 464 bin dolar, ithalat yüzde 15,7 azalarak 2025 Şubat ayında 8 milyon 535 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı. - BİLECİK