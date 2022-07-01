Biden'ın 'Türkiye'ye F-16 satmalıyız' sözleri ABD'yi karıştırdı! Senatörler 'Şok edici' olarak tanımladı

ABD Başkanı Joe Biden, dün NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışını desteklediğini ifade etti. Biden, "F-16 savaş uçaklarının satışını ve modernizasyon konusunu çözmemiz gerekiyor, bunu çözmemek bizim çıkarımıza değil. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Aralık ayından bu yana bunu konuşuyoruz. Kongrenin onayına ihtiyacımız var, bu onayı da alacağımızı düşünüyorum" dedi.

"ŞOKE EDİCİ OLDU"

Bu sözler ABD'de büyük tartışma yarattı. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Geçen ay Washington'a gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Başkan Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu" denildi.

Senatörler açıklamada, böyle bir satışa karşı olduklarını ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde de buna karşı olduklarını dile getireceklerini belirtti.

TÜRKİYE ALEYHİNE LOBİ ÇALIŞMASI YAPMIŞTI

Gus Bilirakis daha önce de Türkiye'ye F-16 ve F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için lobi çalışmalarına katılmış, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e hitaben gönderilen ve "Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi ve Erdoğan rejimini sorumlu tutmak için derhal harekete geçmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı mektubun Kongre üyelerine ulaşmasına öncülük etmişti.