Haberler

Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 74'ü Batı Akdeniz'den

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde yapılan biber ihracatının yüzde 74'ü Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından gerçekleştirildi. Biber ihracatı, geçen yıla göre %34,64 artarak 155 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak-31 Mart döneminde 155 milyon 494 bin 619 dolarlık biber ihraç edildi. Biber ihracatı, geçen yıla göre yüzde 34,64 arttı.

Biber üretiminde ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Burdur ve Isparta'daki firmaların yer aldığı BAİB'den yılın ilk çeyreğinde 115 milyon dolarlık biber ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre de biber ihracatında yüzde 41,50 artış yaşandı. Batı Akdeniz'in ilk üç ayda en fazla ihracatı yapılan ürün de biber oldu.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, Antalya'nın örtü altı tarımda Türkiye'nin lideri konumunda olduğunu belirterek, bu durumun özellikle yaş meyve ve sebze üretimini ve ihracatını önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Bölge ihracatında 115 milyon dolarla biberin ilk sırada, 83 milyon dolarla da domatesin ikinci sırada yer aldığını dile getiren Can, "Biberde yeni çeşitlerle sektör ivme kazandı. Bu yılın ilk çeyreği için biberi 'şampiyon' ilan edebiliriz." dedi.

Biber en fazla Almanya ve Romanya'ya gönderildi

Bölge ihracatçılarının talebe göre üretim yaptıklarını anlatan Can, özellikle son yıllarda biber çeşitliliğinin arttığını ve bunun da ihracata olumlu yönde katkı sağladığını kaydetti.

BAİB olarak en fazla Almanya, Romanya, Çin, Rusya ve ABD'ye ihracat yaptıklarını aktaran Can, "Almanya ve Romanya biber için ana pazarlarımız. Rusya da bizim büyük pazarlarımızdan birisi ama biber özelinde Almanya ve Romanya ilk sırada." diye konuştu.

Can, Türkiye'nin domates ihracatının da yaklaşık yüzde 47'sinin Antalya, Isparta ve Burdur'dan gerçekleştirildiğini bildirdi.

Geçen yıl ilk üç ayda bölgeden 79 milyon 654 bin dolarlık domates ihraç edildiğini söyleyen Can, bu yıl bu rakamın yüzde 4,8 arttığını kaydetti.

İhracatçıların yurt içindeki tüketimin fazlasını ihraç ettiğinin altını çizen Can, üretim arttıkça paralel olarak ihracatın da yükseldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

