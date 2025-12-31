Beytüşşebap'ta arıcılık faaliyetleri için kooperatif kuruldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa arıcılık alanında kooperatif kuruldu. Arıcılıkla öne çıkan Beytüşşebap'ta organik bal üretimi daha da kolaylaşacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin, Meydan, Kahnicemet, Mezra, Beşağaç, Kovankaya bölgelerinde arıcılık ve hayvancılık alanında ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçiler, birleşerek Beytüşşebap Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (BEYKOP) kurdu. Yılda tonlarca balın çıktığı ilçede ürünün istenilen değerde satılmadığından şikayetçi olan arıcılar, bu nedenle kooperatif kurduklarını söyledi. 24 arıcının toplanıp kurdukları kooperatifin büro açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı albay Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Amir Vekili baş komiser Siret Murat Kayserili, arıcılar ve çok sayıda esnaf katıldı.

Kooperatif Başkanı Hıdır İçin, "İlçemiz yıllardır balıyla arıcılık ve küçükbaş hayvancılıkla öne çıkıyor. İstenilen değerde satılamayan ballarımız elimizde kalıyordu. Biz ilçedeki bütün arıcılar bu sorunu yaşıyorduk. Çok şükür valiliğimiz, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, kaymakamlığımız bizlere rehber oldu. Kooperatif açılması için bizlere yol gösterdi. İlk etapta 24 kurucu üyemizle açmış bulunuyoruz. Bu kooperatifin yeri bütün ilçemizin hizmetinde olacak. Eminim çok güzel projelerle çok yakında balımızla dünyaya duyuracağız. Beytüşşebap balı patentimizi aldık. Allah'ın izniyle çok güzel bir çalışma yapacağız. Bizleri bu gün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile kooperatifin açılışı gerçekleştirildi. - ŞIRNAK