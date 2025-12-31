Haberler

Beytüşşebap'ta arıcılık faaliyetleri için kooperatif kuruldu

Beytüşşebap'ta arıcılık faaliyetleri için kooperatif kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, arıcılık alanında ilk defa kurulan Beytüşşebap Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BEYKOP) ile organik bal üretimi daha da kolaylaşacak. Kooperatif, arıcıların ürünlerini istenilen değerde satabilmesi için oluşturuldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa arıcılık alanında kooperatif kuruldu. Arıcılıkla öne çıkan Beytüşşebap'ta organik bal üretimi daha da kolaylaşacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin, Meydan, Kahnicemet, Mezra, Beşağaç, Kovankaya bölgelerinde arıcılık ve hayvancılık alanında ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçiler, birleşerek Beytüşşebap Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (BEYKOP) kurdu. Yılda tonlarca balın çıktığı ilçede ürünün istenilen değerde satılmadığından şikayetçi olan arıcılar, bu nedenle kooperatif kurduklarını söyledi. 24 arıcının toplanıp kurdukları kooperatifin büro açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı albay Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Amir Vekili baş komiser Siret Murat Kayserili, arıcılar ve çok sayıda esnaf katıldı.

Kooperatif Başkanı Hıdır İçin, "İlçemiz yıllardır balıyla arıcılık ve küçükbaş hayvancılıkla öne çıkıyor. İstenilen değerde satılamayan ballarımız elimizde kalıyordu. Biz ilçedeki bütün arıcılar bu sorunu yaşıyorduk. Çok şükür valiliğimiz, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, kaymakamlığımız bizlere rehber oldu. Kooperatif açılması için bizlere yol gösterdi. İlk etapta 24 kurucu üyemizle açmış bulunuyoruz. Bu kooperatifin yeri bütün ilçemizin hizmetinde olacak. Eminim çok güzel projelerle çok yakında balımızla dünyaya duyuracağız. Beytüşşebap balı patentimizi aldık. Allah'ın izniyle çok güzel bir çalışma yapacağız. Bizleri bu gün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile kooperatifin açılışı gerçekleştirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Yemen ordusu teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız

Ülke teyakkuza geçti: Başkomutanın vereceği tüm görevlere hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi