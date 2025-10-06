Haberler

Beyşehir'de Elma Hasadı Başladı: Gölyaka Mahallesi Umut Veriyor

Beyşehir'de Elma Hasadı Başladı: Gölyaka Mahallesi Umut Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Gölyaka Mahallesi'nde elma hasadı sürüyor. Yüksek kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken Gölyaka elması, hem yurt içi hem de yurt dışından talep görüyor. Bu yıl 10 bin yeni fidan ekimi yapılırken, üreticilerin yüzü 40-45 lira arasında değişen fiyatlarla güldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinin elma deposu olarak nitelendirilen Gölyaka Mahallesinde güz döneminin gelmesi ile başlayan hasat mesaisi sürüyor.

Son dönemde elma üretimi ile adından söz ettirmeye başlayan Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan Gölyaka Mahallesinde yetiştirilen elma, aroması ve kalitesi ile ön plana çıkıyor. Gölyaka elması sadece yurt içinden değil yurt dışından da ilgi görüyor. Artan taleple birlikte elma üretiminin de arttığı yerleşim merkezinde yetiştiricinin bu yılki fiyatlardan dolayı yüzü güldü. Elmanın kilosu bölgede 40 ila 45 lira arasında işlem görüyor. Bu yıl dolu ve don zararı nedeniyle Türkiye'nin pek çok yöresinde elma üretimi yeterince yapılamazken Gölyaka Mahallesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Gölyaka'da bu yıl 10 bin yeni elma fidanının da oluşturulan bahçelerde toprakla buluşturulması ve bu yıl artan verimle birlikte başlayan hasat dönemi geleceğe dair umutları da yeşertiyor. Üreticiler bölgede soğuk hava deposunun olmayışından dert yanarken, Gölyaka'da hasat edilen ilk parti ürünün ise İzmir Haline gönderildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi

Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.