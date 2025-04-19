Beypazarı'nda Devlet Desteği ile Soğuk Hava Deposu Kuruldu

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde devlet desteği ile soğuk hava deposu tesisi kuran Ahmet Gençer, tarlada kalan sebze, meyvenin ziyan olmaksızın depolanabilmesinin yanı sıra kar, yağmur, don gibi doğa olayları nedeniyle tarlaya girilemeyen dönemlerde çiftçiye yılın dört mevsimi ürün satarak gelir elde etme olanağı sağlıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından girişimcilere farklı sektörlerde hibe desteği sağlanıyor. Yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı proje ile TKDK'ya başvuran Ahmet Gençer, yüzde 40 hibe ve KDV muafiyeti imkanından faydalanarak soğuk hava tesisi kurdu. Gençer, 2020 yılında kurduğu soğuk hava deposunda başlangıçta 3 kişiye istihdam sağladı. Aradan geçen sürede işi büyüten ve şu anda 30 kişiye istihdam sağlayan Gençer, tarlada kalan sebze, meyvenin ziyan olmaksızın depolanabilmesini sağlıyor. Tesiste ayrıca kar, yağmur, don gibi doğa olayları nedeniyle tarlaya girilemeyen dönemlerde de çiftçiye yılın dört mevsimi ürün satarak gelir elde etme olanağı sağlanıyor.

'BAŞTA ÖZ KAYNAĞIMIZ YOKTU'

Kamu kurumundan emekli olduktan sonra babasından kalan kooperatifin hissesini devralarak tesisi kuran Gençer, "Kamuda çalışırken üreticilerin sorunlarını, sıkıntılarını biliyordum. Başta öz kaynağımız yoktu. Devletten aldığımız destekle bu tesisi kurduk. Ortalama iş yoğunluğuna göre 25-30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Çalışan sayımızın yaklaşık 15'i kadınlardan oluşuyor" dedi.

'DEPOLAMANIN BÜYÜK İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Gençer, "İklim koşullarının değişmesinden dolayı mart ayından sonra tarladaki ürünlerimiz aşırı sıcak ve aşırı soğuktan dolayı zarara uğruyor. Hava sıcaklıkları 30 dereceye kadar çıkıyor. Bu süreçte toprakta bekleyen ürünlerimiz bozuluyor. O yüzden depolamanın büyük ihtiyaç olduğunu düşündük. Ortaklarımızın ürünlerini tarlada kalıp bozulmasını engellemek, işçilik maliyetleri adına önemli bir iş yapıyoruz. Yağmur, kar ve kış olduğu dönemlerde bir işçi, bir ton ürün elde ediyorsa; diğer türlü depolama yaptığımız zamanda iklim koşullarının eşit olduğu dönemde iki katı yapabiliyor. Piyasanın regüle edilmesi, dengede stabil olarak fiyatların devam etmesi adına depoya koyduğumuz havuçlarımızı kazım yapamadığımız dönemlerde çıkartıyoruz ki piyasada fiyatta istikrar da sağlanmış oluyor bu sayede" diye konuştu.

'DEVLET DESTEĞİNE BAŞVURUN' ÇAĞRISI

Sektörlerinde gelişmek ve büyümek isteyen girişimcilere TKDK'ye başvurmalarını tavsiye eden Gençer, "Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarım alanında yatırım yapmak isteyen arkadaşları çok müthiş destekliyor. Yüzde 75 Avrupa, yüzde 25 Tarım bakanlığımız tarafından destekleniyoruz. İnsanlar yüzde 50'sini, yüzde 60'ını alarak zaten yükün büyük bir bölümü Avrupa ve Tarım Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Haliyle tarıma büyük bir yatırım yapmış oluyorlar. Zaten tesisimizi gördükten sonra gerek ortaklarımı gerekse bölgedeki üreticiler geliyorlar, projeyi nasıl yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı bizden dinliyorlar. Birçok arkadaşımıza bu konuda önderlik yaptık" dedi.