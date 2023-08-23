Beypazarı Belediyesi Tarım İşleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyeye ait tesiste tohumluklar elenerek ilaçlanıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, tarım memleketinde her daim çiftçinin yanında ve hizmetinde olduklarını belirtti.

Belediyeye ait Fasıl Mahallesi yakınlarındaki tesiste günlük 18-20 ton arasında tohumun elendiğini vurgulayan Kaplan, ardından da sıvı ilaçlaması ve paketlemesinin yapılarak, bant konveyör ile çiftçinin traktörüne yüklendiğini kaydetti.

Tohumluk eletecek ve ilaçlatacak çiftçilerin ekiplerle iletişime geçmeleri gerektiğine işaret eden Kaplan, "Tesisimizde son sistem makineler bulunuyor." ifadesini kullandı.