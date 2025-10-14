Beymen Group CEO'su Elif Çapçı, W20 Zirvesi'nde Kadınların Ekonomik Güçlenmesini Vurguladı

Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, küresel işbirliklerinin sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında özel sektör üzerindeki etkilerini ve Beymen Group'un bu konularda yürüttüğü çalışmaları W20 Zirvesi'nde paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomik işbirliği platformu G20'nin açılım gruplarından biri olan W20 Zirvesi Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlendi.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Çapçı, kadınların ekonomik yaşamdaki konumunun güçlendirilmesi ve kapsayıcı liderliğin sürdürülebilir kalkınmaya katkısına dikkati çekerek, bu doğrultuda özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki sorumluluklarını hatırlattı.

Beymen Group'un kadın istihdamına yaptığı yatırımları paylaşan Çapçı, 2024'te çalışanlarının yüzde 44'ünün kadın olduğunu, yeni işe alımların yarısının kadınlardan oluştuğunu ve 2030 itibarıyla toplam istihdamda yüzde 50 kadın oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Çapçı, Beymen Group'un, "UN Women's Empowerment Principles"a imza atarak toplumsal cinsiyet eşitliğini işe alım, terfi süreçleri, liderlik geliştirme, tedarik zinciri ve kurumsal yönetişim süreçlerine entegre ettiğini ve kadınların kariyer gelişimi için mentörlük programları, liderlik eğitimleri ve rotasyonlu görevler gibi organizasyonel fırsatlar sağlandığını aktardı.

Kadınların liderlik rollerini güçlendirmenin sosyal bir gereklilik olmanın ötesinde, kurumlara stratejik bir rekabet avantajı kazandırdığını ifade eden Çapçı, genç nesil tüketicilerin değer odaklı yaklaşımını ayrıca vurguladı.

Genç kuşak kurumların değerlerini sorguluyor

Çapçı, Beymen'in kültür, sanat, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek anlamlı bir marka deneyimi sunduğunu kaydederek, yeni neslin sadece ürünlerini değil toplumsal sorumluluklarını da değerlendirdiğine dikkati çekti.

G20 gibi çok taraflı ittifakların özel sektör uygulamaları üzerindeki etkisine de değinen Çapçı, bu uluslararası platformların, sürdürülebilir finans, iklim direnci ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanları önceliklendirerek, düzenleyici çerçeveleri, yatırımcı kriterlerini ve tüketici davranışlarını şekillendirebildiğini belirtti.

Çapçı, G20'nin kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü güçlendiren yan oluşumu olarak W20'nin kritik bir platform olduğunu ve W20 aracılığıyla, kadın liderlerin işbirliğini artırmayı, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları geliştirmeyi desteklediklerini vurguladı.

Gelecek 20 yılda kadınların teknoloji, iklim değişikliği ve dijital platformlar alanında fırsatlarla birlikte zorluklarla da karşılaşacağına dikkati çekerek, bu alanlarda STEM, dijital okuryazarlık ve global ağlara yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Çapçı, "Kadınların ekonomik hayattaki varlığını korumanın ve güçlendirmenin, artık yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün temel şartı olduğunu düşünüyor ve Beymen Group olarak, eşitliği işimizin kalbine koyarak fark yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.