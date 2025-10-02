Beyin Sisi: Stres ve Sağlık Sorunları İle Mücadelede Öneriler

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Talip Asil, yoğun iş temposu, stres ve sağlık sorunlarının neden olabildiği beyin sisinin günlük yaşamı ve iş verimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof.Dr. Talip Asil, beyin sisinin tıbbi bir hastalık olmamasına rağmen odaklanma güçlüğü, unutkanlık, zihinsel yavaşlama gibi bilişsel belirtilerle kendini gösterdiğini aktardı.

Beyin sisinin menopoz, perimenopoz, uzun Kovid-19 ve lupus gibi otoimmün hastalıkların yanı sıra yoğun stres ve zihinsel yüklenmeyle ortaya çıkabileceğine değinen Asil, şunları kaydetti:

"Bu durum, kişisel bir yetersizlik değil, beynin yorgun ya da zorlandığını gösteren geçici bir süreç. Beyin sisini azaltmak için uygulanabilecek yöntemler var. Öncelikle kişinin kendine karşı nazik olması, bu durumu doğal karşılaması gerekir. Günlük rutinler oluşturmak, karar yorgunluğunu azaltır. Aktiviteler arasında kısa molalar vermek, zihnin toparlanmasına katkı sağlar. Ayrıca takvim ve dijital hatırlatıcılar kullanmak, zihinsel dağınıklığı engeller."

Her gece 7-9 saat arasında uyumanın hafızayı ve odaklanmayı güçlendireceğini vurgulayan Asil, yeterli sıvı alımının da zihinsel berraklık için önemli olduğunu kaydetti.

Asil, düzenli fiziksel aktivitenin beyindeki oksijen ve kan akışını artırdığını belirterek, "Yumurta, balık ve kuruyemiş gibi kolin açısından zengin besinler tercih edilmeli. Kronik stresten uzak durulmalı. Beyin sisinin uzun süre devam etmesi ya da günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesi durumunda bir hekime başvurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.