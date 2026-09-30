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Beyağaç Kaymakamlığı, Beyağaç karpuzu için coğrafi işaret tescil çalışması başlattı

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Beyağaç Kaymakamlığı, Beyağaç karpuzu için coğrafi işaret tescil çalışması başlattı
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Beyağaç karpuzunun coğrafi işaretle tescillenmesi için Beyağaç Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışma başlattı. Ata tohumlarıyla yetiştirilen karpuzun özellikleri korunup tanıtılacak, süreç ilçe ve üreticilere katkı sağlayacak.

Beyağaç'ın tarımsal ve kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Beyağaç karpuzunun kendine özgü özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla coğrafi işaret tescili için çalışma başlatıldı.

Beyağaç karpuzunun coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla Beyağaç Kaymakamlığı ve Beyağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma süreci başlatıldı. Geçmişten günümüze ata tohumlarıyla yetiştirilen ve ilçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Beyağaç karpuzunun kendine özgü özelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Beyağaç'ın önemli değerlerinden karpuzun tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki ilk adımı attıklarını belirten İlçe Kaymakamı Servet Haydari, "Beyağaç Kaymakamlığı olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte, Beyağaç'ımızda geçmişten günümüze ata tohumlarıyla yetiştirilen Beyağaç karpuzunun coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla çalışmalarımıza başladık. İlçemizin tarımsal ve kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Beyağaç karpuzunun kendine özgü özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla tescil sürecini yürütüyoruz" dedi.

Beyağaç karpuzunun coğrafi işaretle tescillenmesinin ilçenin tanıtımına ve üreticilere katkı sağlaması hedeflenirken, Haydari sürecin ilçe, üreticiler ve bölge adına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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