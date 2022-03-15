Beşiri'de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi - Haberler

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Beşiri'de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Beşiri'de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi

Batman'ın Beşiri ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Yenilikçi Tarım Teknolojileri Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi kapsamında çiftçilere "Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Budama ve Aşılama Eğitimi" verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Yenilikçi Tarım Teknolojileri Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi kapsamında çiftçilere "Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Budama ve Aşılama Eğitimi" verildi.

Beşiri İlçe Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Mahmut Şener, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Atakan Kızılkan, ilgili şube müdürleri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı. Programda konuşan Kaymakam Şener, ilçedeki çiftçilerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve tarımda verimliliği artırmak için desteklerinin devam edeceğini belirtti. Eğitim programının sonunda Kaymakam Mahmut Şener ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, tarafından eğitime katılan çiftçilere katılım belgesi ile Antep fıstığı aşılama malzemeleri verildi. - BATMAN

Beşiri'de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi

Beşiri'de çiftçilere fıstık yetiştiriciliği eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Beşiri, Batman, Tarım, Ekonomi, Haberler

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