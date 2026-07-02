Büyükelçi Gökhan Turan: Türkiye, 87 Milyonluk Genç Nüfusu ve 1,6 Trilyon Dolarlık Ekonomisiyle Avrupa Ekonomisinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türkiye ile Almanya arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığa vurgu yaparak, "Türkiye, 87 milyonluk genç nüfusu, 1,6 trilyon dolarlık nominal ekonomik büyüklüğü ve yüksek teknoloji altyapısıyla Avrupa ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ev sahipliğinde "Türkiye'de Yatırım: Başarının 20. Yılını Kutluyoruz" (Invest in Türkiye: Celebrating 20 Years of Excellence) başlıklı geniş kapsamlı bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Alman iş dünyasının üst düzey yöneticileri, yatırımcılar ve diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda, iki ülke arasındaki köklü ticari bağlar, yeni teşvik paketleri, lojistik avantajlar ve geleceğe yönelik stratejik ortaklık vizyonu ele alındı.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Turan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin son 20 yılda Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezine dönüştürme vizyonunu başarıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Atılan adımların karşılıklı "kazan-kazan" ilkesine dayandığını ifade eden Turan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılı sonu itibarıyla 55 milyar avro seviyesine ulaştığını kaydetti.

Turan, Türkiye'nin sunduğu lojistik avantajlar ve dinamik ekonomisiyle Alman iş dünyası için benzersiz bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari bağları güçlendiren Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'nın 19 Haziran'da Ankara'da başarıyla gerçekleştirildiğini ve bir sonraki toplantıya Almanya'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Turan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Alman muhataplarının eş başkanlığında yürütülen bu görüşmelerin ekonomik vizyon ortaklığını pekiştirdiğini söyledi.

Turan, görüşmelerde sanayi, savunma sanayisi, çevre, vize süreçleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve turizm gibi alanlarda geniş kapsamlı mutabakata varıldığını belirterek, mayıs ayında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Berlin ziyaretinin ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile yapılan temasların ikili ilişkileri daha ileri seviyeye taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu lojistik ve stratejik avantajlara değinen Büyükelçi Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın en büyük tır filosuna, kıtalararası demir yolu bağlantılarına, Akdeniz ve çevre denizlerde modern liman altyapılarına sahip olan Türkiye, sadece Avrupa pazarlarına değil, doğuda Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Türk Cumhuriyetleri ile güneyde Afrika'nın gelişen pazarlarına da rekabetçi nakliye maliyetleri ve alternatif rotalar sunmaktadır. Avrupa Konseyi, OECD ve AGİT gibi Batı dünyasının uluslararası siyasi ve ekonomik temellerini oluşturan örgütlerde aktif rol oynayan Türkiye, Alman iş dünyası için uzun vadeli öngörülebilirlik, istikrar ve hukuki güvenlik sağlamaktadır."

Turan, Türkiye'nin 87 milyonluk genç nüfusu, 1,6 trilyon dolarlık nominal ekonomik büyüklüğü ve yüksek teknoloji altyapısıyla Avrupa ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Avrupalı yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

"DHL Grubu olarak Türkiye'ye güvenmeye ve yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz"

Resepsiyonda iş dünyası adına "En İyi Uygulama" konuşmasını yapan DHL Express Almanya Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Tonguç da DHL Grubu'nun Türkiye pazarına 1981 yılında yüzde 100 yabancı sermayeyle giren uluslararası şirket olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel ölçekte en hızlı büyüyen dördüncü e-ticaret pazarı konumunda bulunduğunu ve her yıl yüzde 20-yüzde 30 arasında büyüdüğünü ifade eden Tonguç, İstanbul Havalimanı'ndaki mega operasyon merkezlerinin açılış sürecinde Türkiye'nin yatırımcılara sağladığı avantajlardan büyük ölçüde yararlandıklarını anlattı.

Tonguç, havalimanı yatırımı sürecinde karşılaştıkları bir konunun Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin koordinasyonuyla kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirterek, Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu etkin koordinasyon ve çözüm odaklı yaklaşımın önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'deki büyüme stratejileri kapsamında 2023 yılında MNG Kargo'yu 250 milyon avro bedelle bünyelerine katarak DHL eCommerce olarak yeniden yapılandırdıklarını anımsatan Tonguç, Türkiye'de iki büyük AR-GE merkezi işlettiklerini ve bu merkezleri tüm bölgeye teknoloji ihraç eden üsler olarak kullandıklarını söyledi.

Tonguç ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarında Türkiye'deki en büyük tedarik zinciri tesisini hizmete açtıklarını belirterek, DHL Grubu olarak Türkiye'ye güvenmeye ve yatırımlarını büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.