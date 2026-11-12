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Bergama'daki dört meslek odası, il olma sürecini Ayvalık Ziraat Odası'yla görüştü

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Bergama'daki dört meslek odası, il olma sürecini Ayvalık Ziraat Odası'yla görüştü
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Bergama'daki dört meslek odasının başkanları, Ayvalık Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Bergama'nın il olması ve iş birliği şartlarını görüştü. Ayvalık Ziraat Odası yöneticileri, il statüsünün öncelikli olmadığını belirterek tarım ve ticarette iş birliğine açık olduklarını söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren dört meslek odasının başkanı, Ayvalık Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Bergama'nın il olmasına yönelik çalışmalar ve iki komşu ilçe arasında geliştirilebilecek iş birliği şartları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bergama Ziraat Odası Başkanı Ahmet Vural, Bergama Bakkallar Odası Başkanı Mehmet Gergin, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş ile Bergama Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Şahan'dan oluşan heyet, Ayvalık Ziraat Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Ramazan Seller, Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, oda yöneticisi Mete Altan ve Oda Genel Sekreteri Murat Davranlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bergama'nın il olmasına yönelik gündem ve bu süreçte bölge ilçeleri arasında kurulabilecek ekonomik, ticari ve tarımsal iş birlikleri ele alındı.

Bergama heyetinden iş birliği mesajı

Ziyarette Bergamalı oda başkanları, Bergama'nın il statüsü kazanması halinde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar hakkında Ayvalık Ziraat Odası yöneticilerine bilgi verdi.

Özellikle tarım, ticaret, esnaf faaliyetleri ve ulaşım alanlarında iki komşu ilçe arasındaki mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Seller ve Adli; "Önemli olan ortak coğrafyamızın kazanması"

Konuk heyeti samimi bir ortamda ağırlayan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Ramazan Seller ile Meclis Başkanı Ersan Adli ise Bergama'nın il olup olmamasının kendileri açısından öncelikli bir konu olmadığını vurguladı.

Seller ve Adli, Ayvalık ile Bergama'nın tarihi, coğrafi ve ekonomik açıdan birbirini tamamlayan iki komşu ilçe olduğunu belirterek, idari statülerden bağımsız olarak her iki ilçenin de ortak projelerle güçlenebileceğine işaret etti.

İki ilçenin aynı coğrafyanın ayrılmaz parçaları olduğunu ifade eden Ayvalık Ziraat Odası yöneticileri, özellikle tarım ve tarıma dayalı ekonomik faaliyetler başta olmak üzere ticaret, ulaşım ve bölgesel kalkınma alanlarında her türlü iş birliğine açık olduklarını dile getirdi.

Komşu ilçeler arasında dayanışma vurgusu

Karşılıklı iyi niyet mesajlarının verildiği ziyarette, Ayvalık ve Bergama arasındaki güçlü komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi ve meslek odaları arasındaki diyaloğun artırılması konusunda ortak görüş ortaya çıktı.

Ziyaret, iki ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunabilecek çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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