Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
İstanbul Berberler Odası'nın yeni tarife kararıyla berber hizmetlerine yılbaşından itibaren zam geldi. Erkek saç tıraşı ücreti 500 TL'ye, saç–sakal tıraşı 800 TL'ye yükselirken; çocuk tıraşı 350 TL, yıkama-fön, ağda ve maske ise 200 TL olarak güncellendi.
- İstanbul'da erkek saç tıraşı ücreti 300 TL'den 500 TL'ye yükseldi.
- Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak belirlendi.
- Saç ve sakal tıraşı birlikte yapıldığında ödenecek tutar 800 TL oldu.
İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi.
İstanbul Berberler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat tarifesi yılbaşından itibaren kent genelindeki berberlerde uygulanmaya başlandı.
SAÇ TIRAŞINA YÜZDE 66 ZAM
Yeni tarifeye göre, geçen yıl 300 TL olan erkek saç tıraşı ücreti yüzde 66,6 artışla 500 TL'ye yükseldi. Sakal tıraşı ücreti 300 TL olarak belirlenirken, saç ve sakal tıraşının birlikte yapılması durumunda ödenecek tutar 800 TL oldu.
ÇOCUK TIRAŞI 350 TL'YE ÇIKTI
Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak açıklanırken, yıkama–fön 200 TL, ağda 200 TL ve maske uygulaması 200 TL olarak tarifeye eklendi. Ense tıraşı ücreti ise 100 TL olarak güncellendi.
Yeni ücret tarifesi şu şekilde;