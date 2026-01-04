Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi.

İstanbul Berberler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat tarifesi yılbaşından itibaren kent genelindeki berberlerde uygulanmaya başlandı.

SAÇ TIRAŞINA YÜZDE 66 ZAM

Yeni tarifeye göre, geçen yıl 300 TL olan erkek saç tıraşı ücreti yüzde 66,6 artışla 500 TL'ye yükseldi. Sakal tıraşı ücreti 300 TL olarak belirlenirken, saç ve sakal tıraşının birlikte yapılması durumunda ödenecek tutar 800 TL oldu.

ÇOCUK TIRAŞI 350 TL'YE ÇIKTI

Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak açıklanırken, yıkama–fön 200 TL, ağda 200 TL ve maske uygulaması 200 TL olarak tarifeye eklendi. Ense tıraşı ücreti ise 100 TL olarak güncellendi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde;