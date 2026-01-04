Haberler

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Güncelleme:
İstanbul Berberler Odası'nın yeni tarife kararıyla berber hizmetlerine yılbaşından itibaren zam geldi. Erkek saç tıraşı ücreti 500 TL'ye, saç–sakal tıraşı 800 TL'ye yükselirken; çocuk tıraşı 350 TL, yıkama-fön, ağda ve maske ise 200 TL olarak güncellendi.

  • İstanbul'da erkek saç tıraşı ücreti 300 TL'den 500 TL'ye yükseldi.
  • Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak belirlendi.
  • Saç ve sakal tıraşı birlikte yapıldığında ödenecek tutar 800 TL oldu.

İstanbul'da berber fiyatlarına zam geldi.

İstanbul Berberler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat tarifesi yılbaşından itibaren kent genelindeki berberlerde uygulanmaya başlandı.

Berber fiyatlarına rekor zam

SAÇ TIRAŞINA YÜZDE 66 ZAM

Yeni tarifeye göre, geçen yıl 300 TL olan erkek saç tıraşı ücreti yüzde 66,6 artışla 500 TL'ye yükseldi. Sakal tıraşı ücreti 300 TL olarak belirlenirken, saç ve sakal tıraşının birlikte yapılması durumunda ödenecek tutar 800 TL oldu.

Berber fiyatlarına rekor zam

ÇOCUK TIRAŞI 350 TL'YE ÇIKTI

Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak açıklanırken, yıkama–fön 200 TL, ağda 200 TL ve maske uygulaması 200 TL olarak tarifeye eklendi. Ense tıraşı ücreti ise 100 TL olarak güncellendi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde;

Berber fiyatlarına rekor zam

500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGoethegitme:

esegin hmna suyu kacirdiniz haa

Haber YorumlarıÖzgür kurt:

kimse berabere gitmesin diyorlar herkes makına alsın evide olsun demek bu

Haber YorumlarıSelim Demir:

150 tl den fazlası haram saç traşına fazlada vermem zaten 150 sınır

Haber YorumlarıBabayaro:

asgari ücrete zam gelir gelmez milletin eline geçmeden herkes uzun atlama yaptı ..eee ne anladı asgarî ücret artışından çalışanlar

Haber YorumlarıPc Copat:

hani devlet izin vermeyecekti..

