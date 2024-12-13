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Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1 TL zam geliyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; benzinin litresine 14 Aralık Cumartesi gününden (yarın) itibaren 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 42.12 TL
  • Motorin: 43.30TL
  • LPG: 26.03 TL

İSTANNBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 42.01 TL
  • Motorin: 43.24 TL
  • LPG: 25.49 TL

ANKARA

  • Benzin: 42.54 TL
  • Motorin: 43,87 TL
  • LPG: 26,04 TL

İZMİR

  • Benzin: 43,04 TL
  • Motorin: 44,39 TL
  • LPG: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR, YÜKSELİYOR?

Rafinerilerin fiyat metodolojisi çerçevesinde uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar yurt içi fiyatlara hemen yansımıyor. Fiyat metodolojisi gereği rafineri sahibi referans fiyat ortalaması belli bant aralığında kaldığı sürece fiyat değişikliğine gitmiyor, söz konusu fiyat bandını yukarı ya da aşağı yönde kırması durumunda kırılımın yönüne göre yeni fiyatlar oluşuyor.

Benzine zam geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek
Haberler.com / Çağla Taşçı - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıElban Özmen:

yani herşeye zam geliyor zamsalak olduk

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Haber YorumlarıBükücü:

Hani Suriye düzeldiği için akaryakıta indirim geliyordu?

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Yeter artık bıktık gerçekten de zam zam zama zam

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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Ülke meleyerek şaha kalktı

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